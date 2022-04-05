"Подарок" от Чехии: Прага отправила в Украину танки и БМП

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Чешская Республика направила в Украину танки Т-72 и боевые машины пехоты БВП-1, сообщил Reuters во вторник источник в министерстве обороны страны, передает УНН.

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Источник отметил, что снабжение было "подарком", согласованным с союзниками по НАТО.

Источник из чешского оборонительного сообщества также подтвердил, что танки и боевые машины были отправлены, но отказался сообщить какие-либо подробности, сославшись на соображения безопасности.

Министр обороны Яна Чернохова заявила парламенту, что не будет подтверждать или опровергать информацию о помощи Чехии Украине.

"Я только уверяю вас, что Чехия... помогает Украине, насколько может, и будет продолжать помогать (поставляя) военную технику как легкую, так и тяжелую", — сказала Чернохова.

Представитель министерства обороны заявил, что Чешская Республика направила Украине военную помощь на сумму почти 1 миллиард крон (45 миллионов долларов) с начала войны 24 февраля, но отказался сообщить какие-либо подробности.

Добавим

Германия 1 апреля одобрила поставки Украине нескольких десятков боевых машин пехоты (БМП) на фоне критики, что Берлин не присылает Киеву достаточно военной помощи.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, союзники по НАТО обсудят поставки дополнительного оружия Украине, когда министры иностранных дел встретятся в среду и четверг.