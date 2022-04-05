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Премьер Италии: зверства совершены в Украине, должны быть наказаны

Премьер Италии: зверства совершены в Украине, должны быть наказаны

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил во вторник, что зверства, совершенные в Украине, должны быть наказаны, и призвал президента россии владимира путина остановить "резню мирных жителей". Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

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"Военные преступления должны быть наказаны", - сказал Драги в своем выступлении в Турине.

"Президент путин, российская власть и ее армия должны будут ответить за свои действия".

Детали

Он призвал к независимому расследованию смертей в украинском городе Буча, о которых стало известно в воскресенье и которые вызвали возмущение международного сообщества.

Россия отрицает свою ответственность за убийства в Буче.

Драги сказал, что Италия солидарна с Европейским союзом в своей позиции относительно боевых действий в Украине и "уверенно поддерживает" новый пакет санкций, введенный сегодня.

Добавим

Накануне, 30 марта, Драги провел телефонный разговор с путиным. По словам Драги, он спросил президента, планируется ли прекращение огня в Украине, на что тот ответил, что "условия еще не наступили".

Источник: УНН
Теги: Италия
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