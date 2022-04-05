На Тернопольщине обломки сбитой российской ракеты повредили резервуары с минудобрениями. В реке Иква превышен уровень аммиака - глава ОВА

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Над Тернопольщиной 4 апреля была сбита российская ракета. Обломки упали на склад минеральных удобрений и повредили шесть резервуаров. В результате - выявлено превышение уровня аммиака в почве и реке Иква. Об этом сообщил председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш, передает УНН.

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По словам председателя ОВА, вчера, 4 апреля в 23.30 на Тернопольщину снова была осуществлена атака. Вражеская ракета не достигла цели и была сбита силами ПВО в Кременецком районе.

Обломки упали на склад минеральных удобрений и повредили шесть резервуаров. По состоянию на утро замеры не показали увеличения уровня вредных веществ.

"Однако повторные пробы выявили превышение уровня аммиака в почве и реке Иква. Жителям территорий, по руслу реки Иква Кременецкого района рекомендуем не использовать воду из колодцев как питьевую. Также запрещается вылов рыбы", - сообщил Труш в Telegram.

По его словам, в населенный пункт, где произошел инцидент, доставляется питьевая вода. Автомобили службы ГСЧС везут техническую воду для нужд хозяйств и предприятий.

"Экологические последствия не являются критическим. По прогнозам экологов, в течение трех-четырех дней ситуация стабилизируется", - резюмировал глава ова.