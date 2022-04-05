Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 32,18 -0,1521 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
9030

Евросоюз объявил персонами нон грата 19 дипломатов рф

Евросоюз объявил персонами нон грата 19 дипломатов рф

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Европейский союз объявил 19 российских дипломатов персонами нон грата из-за "занятия деятельностью, что противоречит их дипломатическому статусу" и приказал им покинуть Бельгию, сообщил блок, присоединившись к членам ЕС в высылке послов, передает УНН.

Цитата

"На основании решения верховного представителя Жозепа Борреля 19 сотрудников постпредства российской федерации при ЕС в Брюсселе объявлены персонами нон грата за занятие деятельностью, что противоречит их дипломатическому статусу", - говорится в сообщении блока.

Что предшествовало

Решение о лишении неприкосновенности дипломатов в представительстве россии в ЕС последовало за аналогичными решениями целого ряда стран ЕС, включая Францию, Нидерланды, Швецию, Бельгию и Испанию, которые послов обвинили в шпионаже.

ЕС заявил, что его решение также было принято в знак протеста против сообщений об убийствах мирных жителей в украинских городах, которые находились под контролем россии после вторжения Москвы в Украину 24 февраля. ЕС заявил, что это были "зверства".

Источник: УНН
Теги: ЕС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.