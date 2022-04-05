Евросоюз объявил персонами нон грата 19 дипломатов рф

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Европейский союз объявил 19 российских дипломатов персонами нон грата из-за "занятия деятельностью, что противоречит их дипломатическому статусу" и приказал им покинуть Бельгию, сообщил блок, присоединившись к членам ЕС в высылке послов, передает УНН.

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"На основании решения верховного представителя Жозепа Борреля 19 сотрудников постпредства российской федерации при ЕС в Брюсселе объявлены персонами нон грата за занятие деятельностью, что противоречит их дипломатическому статусу", - говорится в сообщении блока.

Что предшествовало

Решение о лишении неприкосновенности дипломатов в представительстве россии в ЕС последовало за аналогичными решениями целого ряда стран ЕС, включая Францию, Нидерланды, Швецию, Бельгию и Испанию, которые послов обвинили в шпионаже.

ЕС заявил, что его решение также было принято в знак протеста против сообщений об убийствах мирных жителей в украинских городах, которые находились под контролем россии после вторжения Москвы в Украину 24 февраля. ЕС заявил, что это были "зверства".