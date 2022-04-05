Подразделения Нацгвардии взяли под охрану Чернобыльскую АЭС

КИЕВ. 5 апреля. УНН. На Чернобыльскую АЭС сегодня прибыли подразделения Национальной гвардии Украины, которые взяли объект под свою охрану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

Цитата

"Сегодня, 05 апреля, на Чернобыльскую АЭС прибыли подразделения Национальной гвардии Украины, которые взяли объект под свою охрану. Основными задачами нацгвардейцев на площадке является охрана и оборона ядерных установок, а также физическая защита ядерных материалов", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сейчас среди ключевых задач предприятия является:

Проверка Вооруженными Силами Украины безопасности площадки и его транспортной инфраструктуры;

Проверка радиационного состояния помещений и объектов станции, где находились оккупационные войска российской федерации (которые полностью пренебрегали правилами радиационной безопасности);

Ротация персонала смены, которая находится на площадке (46 добровольцев-работников, которые отправились на площадку ЧАЭС вследствие ротации персонала 20 марта, а также 13 работников, которые продолжают находиться на рабочих местах уже около 1000 часов — с самого начала оккупации станции).

Дополнение

Над Чернобыльской атомной электростанцией, которую на этой неделе покинули оккупанты подняли флаг Украины.

Контекст

В ДАЗВ поздно вечером 31 марта заявили, что на объекте больше нет "посторонних".

Утром 1 апреля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Украина сообщила им, что российские войска выведены из Чернобыльской АЭС.

Дополнение

Чернобыльская АЭС - место худшей ядерной катастрофы в мире в 1986 году. Российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС в начале вторжения в Украину. На этом объекте оставался украинский персонал для поддержки работы.