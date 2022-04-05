В Украине утвердили механизм проведения обследования зданий и сооружений, поврежденных из-за вторжения рф

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил механизм проведения обследования зданий и сооружений, поврежденных в результате военной агрессии рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

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"Правительство утвердило механизм проведения обследования поврежденных в результате вооруженной агрессии россии зданий и сооружений, в том числе объектов критической инфраструктуры, для определения возможности их дальнейшей эксплуатации, выполнения восстановительных работ или демонтажа. Соответствующий проект постановления разработан Минрегионом "о внесении изменений в порядок проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства" был принят на заседании Кабинета министров Украины 5 апреля", - говорится в сообщении.

Детали

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что в результате вооруженной агрессии рф в Украине получили различной степени повреждения тысячи зданий и сооружений - жилые дома, школы, больницы и тому подобное.

"Поэтому правительство активно работает над тем, чтобы восстановление инфраструктуры страны началось как можно быстрее. Для этого нам нужно понимание, что можно восстановить, а что должны отстроить после окончания войны и возвращения к нормальной жизни", - отметил Чернышов.

Следовательно изменениями в Порядке проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства предусмотрено:

· Механизм проведения обследования поврежденных в результате вооруженной агрессии россии объектов, а также объектов, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций иного характера;

· Механизм обследования объектов для определения возможности реконструкции существующих объектов с целью изменения функционального назначения, в частности, "перепрофилирование" существующих зданий для проживания эвакуированного населения, внутренне перемещенных лиц;

· Расширение круга исполнителей работ по обследованию поврежденных объектов - на период действия в Украине правового режима военного положения и в течение следующих 90 календарных дней.

· Обследование зданий и сооружений будет осуществляться после выполнения работ по разминированию, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Дополнение

2 апреля сообщалось, что в Киеве с начала войны повреждены в том числе 154 жилых дома и 44 школы.