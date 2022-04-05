Буча: постпред Украины в ООН поймал на фальши российского визави прямо на заседании Совбеза

КИЕВ. 5 апреля. УНН. На заседании Совета безопасности ООН во вторник постоянный представитель Украины Сергей Кислица не оставил без ответа пропагандистскую риторику своего российского визави Василия Небензи. Речь шла о событиях в Буче, передает корреспондент УНН.

Что сказал Небензя

По словам российского "дипломата", за время оккупации в Киевской области якобы не пострадал ни один мирный житель. Более того, представитель рф заявил о раздаче якобы более 400 тонн гумпомощи гражданским.

Небензя упомянул интервью депутата совета Бучи Катерины Украинцевой для издания Meduza, которая по его словам якобы "призналась, что российские войска при ней людей не расстреливали".

"В том же интервью она подтверждает, что в основных разрушениях виноваты украинские военные", - заявил он.

Ответ Кислыцы

"Мы уже привыкли к вранью, которое постоянно выливается нам на головы в зале Совета Безопасности. Товарищ Небензя удосужился процитировать интервью из ресурса Meduza Хотелось бы спросить у товарища Небензи, почему же он не цитирует его полностью?... Я цитирую слова женщины, на которую он ссылался:

"Бывало так, что российские солдаты передавали сухпаек в подвал, а потом кидали туда гранату".

Это о вашей гуманитарной помощи, вслед которой летит граната", - добавил украинский дипломат.

Ранее

Как писал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где рассказал о зверствах россиян в Буче и призвал ООН определиться со своим путем и вспомнить об уставе.