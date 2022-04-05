Около 200 тыс. продуктовых наборов уже раздали в прифронтовых городах Украины

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Украине почти 200 тысяч наборов с продуктами и средствами гигиены уже роздано в прифронтовых городах. Больше всего в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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"Продовольственная безопасность. Началась программа бесплатной раздачи продуктовых наборов в прифронтовых городах. Почти 200 тысяч таких наборов с продуктами и средствами гигиены уже раздали. Больше всего в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. Всего сформируем почти 12 млн таких наборов. Уже закупили 133 тысячи тонн продовольствия на почти 4 млрд грн. Покупаем все по максимуму в украинских производителей. Загружаем украинские предприятия заказами", - рассказал Шмигаль.

Детали

По его словам, продовольственные сети сегодня фактически стали объектами критической инфраструктуры.

"Правительство тесно сотрудничает с такими сетями, чтобы во всех городах и селах были продукты питания, социальные товары и вещи первой необходимости. Понимаем, что магазины сейчас столкнулись со многими форс-мажорами и проблемами. Поэтому будем помогать", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что с 19 марта в Украине бесплатно будут раздавать продукты людям в городах, которые уже в окружении или на линии боевых действий.