США отправят в Украину беспилотники с противотанковой боеголовкой - глава Пентагона

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Соединенные Штаты как можно быстрее отправят вариант беспилотника Switchblade с противотанковой боеголовкой в Украину, заявил во вторник министр обороны США Ллойд Остин. Об этом пишет Bloomberg , передает УНН.

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"Switchblade 600 и 300 будут двигаться настолько быстро, насколько это возможно", - сказал Остин на слушаниях в комитете Палаты представителей вооруженных сил.

Детали

Switchblade является частью смертоносной военной помощиУкраине в размере 300 миллионов долларов, объявленной Пентагоном в пятницу вечером.

Контекст

Белый дом заявил 16 марта, что поставит 100 беспилотников Switchblade в рамках пакета оружия и снаряжения стоимостью 800 миллионов долларов, взятых из запасов США.

Switchblade 300 массой 2,5 кг, предназначен для атаки личного состава и легких транспортных средств. Согласно изготовителю AeroVironment Inc. они могут пролететь около 10 километров и зависать над целью примерно 15 минут.

Новая модель дрона Switchblade 600, произведенная калифорнийской компанией Simi Valley, может пролететь более 39 километров и находиться в воздухе 40 минут, прежде чем атаковать противотанковой боеголовкой. Оператор дрона использует планшетную систему управления огнем с сенсорным экраном и возможностью вручную пилотировать барражирующую ракету.

Добавим

Ранняя версия беспилотника-бомбардировщика находилась на вооружении американских спецназовцев с того времени, как в 2010 году была тайно отправлена в Афганистан для использования против талибов. Армейские чиновники описали его "летающий дробовик".