Работа гуманитарных коридоров: сегодня эвакуировано 3 846 человек

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Всего за сегодня эвакуировано 3 846 человек. Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук, передает УНН.

Детали

По ее словам, по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодня на собственном транспорте доехали до Запорожья 2 216 человек. Из них из Мариуполя - 1 496 человек.

Также 720 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь.

"Колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста, после блокировки в городе Мангуш была вынуждена вернуться. По дороге этими автобусами были эвакуированы мариупольцы и местные жители из города Бердянск. Также за колонной автобусов следует более 40 частных автомобилей. Они сейчас проходят пункты пропуска в городе Васильевка. Уже в ближайшее время 400 человек будут в безопасности в Запорожье", - сообщила Верещук.

Также, по ее словам, в город Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены утром в Бердянск. На них эвакуировали 150 человек.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области удалось эвакуировать 1 080 человек.