Если бы вы могли видеть, что происходит, вы бы не поддержали войну путина: Борис Джонсон обратился к россиянам

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник выступил с видеообращением к россиянам, призвав их поделиться сообщениями о зверствах, совершенных их войсками в Украине, заявив, что если бы люди знали правду, они не поддержали бы войну, передает УНН.

Цитата

"Русский народ заслуживает правду, вы заслуживаете на факты", — сказал Джонсон, частично говоря по-русски, в своем сообщении, опубликованном в Twitter.

"Зверства, совершенные русскими войсками в Буче, Ирпене и других местах Украины, ужаснули мир... Сообщения настолько шокируют, настолько отвратительны, что неудивительно, что ваше правительство пытается скрыть их от вас. Ваш президент знает, что если бы вы могли видеть, что происходит, вы не поддержали бы его войну".

Детали

Джонсон призвал россиян использовать подключение к виртуальной частной сети (VPN), чтобы они могли получить доступ к независимой информации о войне, чтобы узнать о ней.

"А когда вы узнаете правду, поделитесь ею. Ответственные будут привлечены к ответственности. И история запомнит тех, кто смотрел в другую сторону", — сказал он, добавив на русском языке: "Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений. Но я не могу поверить, что он действует от вашего имени".

To the Russian people, look at what is being done in your name.



You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp