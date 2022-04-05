С начала российского вторжения в Украине разрушено 300 детских садов

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Начиная с 24 февраля, в Украине повреждено, разрушено, уничтожено по меньшей мере 26 тыс. квадратных метров жилой площади, 533 учреждений образования, 196 учреждений здравоохранения, 300 детских садов, 8 гражданских аэропортов и 10 военных аэродромов, 129 заводов/ предприятий, свыше 22 тыс. километров дорог и 266 мостов и мостовых переходов, сообщила Вице-премьер-министр Ирина Верещук, передает УНН.

Детали

"Минреинтеграции, согласно недавно принятому правительственному постановлению "Об утверждении Порядка определения ущерба и убытков, причиненных Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации", назначен координировать работу всех министерств для оценки ущерба. Оценка будет охватывать широкий объем потерь, которые будут определяться по 15 категориям, например потери экономики, инфраструктура, окружающая среда, культурное наследие и тому подобное. Хоть война и не закончена, а захватчик ежедневно разрушает нашу страну, Минреинтеграции и правительство уже начали эту работу. Именно такой подход позволит охватить все категории, как прямых, так и косвенных потерь, которые наносятся нашем государстве, включительно с упущенной выгодой, которую мы недополучили через эту захватническую войну", - сказала она.

По предварительным подсчетам, начиная с 24 февраля, в Украине повреждено, разрушено, уничтожено по меньшей мере 26 тыс. квадратных метров жилой площади, 533 учреждений образования, 196 учреждений здравоохранения, 300 детских садов, 8 гражданских аэропортов и 10 военных аэродромов, 129 заводов/ предприятий, свыше 22 тыс. километров дорог и 266 мостов и мостовых переходов.

Прямые потери физической инфраструктуры: по подсчетам экспертов Киевской школы экономики, осуществленным в тесном сотрудничестве с Минреинтеграции и правительственной командой в рамках проекта "Россия заплатит", по состоянию на 01.04.2022 составили не менее 68 миллиардов долларов США.

"Косвенные потери экономики составляют около 600 миллиардов долларов США и каждый день они будут расти. Это лишь предварительные подсчеты нанесенного ущерба на 41й день восьмилетней войны. россия как государство-агрессор XXI века сполна компенсирует все эти потери и понесет ответственность за содеянное. И вся правительственная команда приложит все свои усилия, чтобы этого достичь", - сообщила Верещук.

Напомним

С начала войны в Украине погибли 165 детей.