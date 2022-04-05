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В районе Радехова прогремели взрывы - председатель Львовской ОГА

В районе Радехова прогремели взрывы - председатель Львовской ОГА

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В районе Радехова раздались взрывы. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в своем Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Козицкого, взрывы произошли в районе города Радехова. Глава ОГА призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Напомним 

Начиная с 24 февраля, в Украине повреждено, разрушено, уничтожено по меньшей мере 26 тыс. квадратных метров жилой площади, 533 учреждений образования, 196 учреждений здравоохранения, 300 детских садов, 8 гражданских аэропортов и 10 военных аэродромов, 129 заводов/ предприятий, свыше 22 тыс. километров дорог и 266 мостов и мостовых переходов.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, взрывы
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