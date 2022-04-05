Вблизи Козятина прогремел взрыв

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Вблизи Козятина, в Винницкой области, прогремел взрыв. Об этом мэр Ермолаева Татьяна, сообщила в Facebook, передает УНН.

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"Поблизости был слышен взрыв. Не распространяйте фото и видеоматериалы. Позже сообщим всю информацию. Максимально распространяйте информацию", - говорится в сообщении.

Напомним

В районе Радехова раздались взрывы.