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Новости: Криминал и ЧП
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Вблизи Козятина прогремел взрыв

Вблизи Козятина прогремел взрыв

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Вблизи Козятина, в Винницкой области, прогремел взрыв. Об этом мэр Ермолаева Татьяна, сообщила в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Поблизости был слышен взрыв. Не распространяйте фото и видеоматериалы. Позже сообщим всю информацию. Максимально распространяйте информацию", - говорится в сообщении.

Напомним 

В районе Радехова раздались взрывы.

Источник: УНН
Теги: взрывы
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