Взрывы в районе Радехова: информации о пострадавших нет

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во Львовской области раздавались взрывы в районе Радехова. Сейчас информации о пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в своем Telegram, передает УНН.





Цитата

"По состоянию на этот час информации о пострадавших нет. Все, что можно будет сообщить, учитывая требования безопасности, я сообщу позже. Спокойной всем ночи", - написал Козицкий.

Напомним

Вблизи Козятина прогремел взрыв.