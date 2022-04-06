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Персонал посольства Турции вернулся в Киев

Персонал посольства Турции вернулся в Киев

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сотрудники посольства Турции вернулись в Киев. Об этом информирует УНН со ссылкой на Haberturk.

Детали

Как известно, продолжая свою деятельность, не выезжая за пределы страны, посольство выехало из Киева, чтобы работать с Черновцов.

Сейчас все работники дипломатического представительства вернулись в украинскую столицу. Турецкое посольство последним покинуло Киев, когда над городом нависла угроза захвата российскими войсками.

Турецкая амбасада среди первых посольств, возвращающихся в Киев после освобождения Вооруженными силами населенных пунктов Киевщины.

С 6 апреля посольство Турции активизирует свою работу. Персонал диппредставительства прибыл в столицу Украины под усиленной защитой.

Напомним 

Посол Литвы в Украине вернется в Киев.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Турция, посольство
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