Франция поможет Украине в расследовании преступлений российских военных в Буче

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Франция окажет необходимую техническую и экспертную поддержку в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах нашего государства. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения, передает УНН.

Детали

Зеленский обсудил президентом Франции Эммануэлем Макроном гуманитарную ситуацию во временно оккупированных районах Украины.

"Говорили о том, как можно помочь людям в заблокированном Мариуполе. Также договорились, что Франция окажет необходимую техническую и экспертную поддержку в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах нашего государства", - сказал Зеленский.

Также президент Украины рассказал, что обратился к парламенту и народу Испании.

"Обратился к парламенту и народу Испании - государству, которое поддерживает нашу борьбу за свободу и за сохранение демократии в Европе", - добавил Зеленский.

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