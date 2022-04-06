Работать вместе в Киеве - это то, что будет положительно оценено многими народами мира: Зеленский анонсировал визиты президента Еврокомиссии и главного дипломата ЕС

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения сообщил, что в Киев с официальным визитом в ближайшее время прибудет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, информирует УНН.

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"Готовимся принимать уже в ближайшее время в Киеве с визитами Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Работать вместе в Киеве - это то, что будет положительно оценено многими народами мира. И не только в Европе. Потому что сейчас Киев - это столица глобальной демократии, столица борьбы за свободу для всех на Европейском континенте", - сказал Зеленский.

Дополнения

Как сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант Урсула фон дер Ляйен на этой неделе поедет в Киев с высоким представителем Жозепом Боррелем. Она встретится с президентом Владимиром Зеленским перед мероприятием #StandUpForUkraine, которое она организует совместно с премьер-министром Джастином Трюдо 9 апреля в 15:00.

Напомним

Зеленский во время своего видеообращения заявил, что россия дискредитирует ООН и все другие международные институты, в работе которых до сих пор участвует.