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За сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили восемь вражеских крылатых ракет

За сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили восемь вражеских крылатых ракет

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Воздушные силы украинской армии сбили восемь крылатых российских ракет. Враг существенно изменил тактику ведения войны в воздухе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

Цитата

"Как мы уже сообщали ранее, враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: старается не входить в зону поражения нашего ПВО, и не идет на прямой контакт с истребителями. Зато наносит ракетные удары с воздуха, в частности из воздушного пространства беларуси", - говорится в сообщении.

Детали 

В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито восемь крылатых ракет.

"Авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать действия наземных войск Сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантах", - добавили в Командовании.

Напомним 

Подразделения Нацгвардии взяли под охрану Чернобыльскую АЭС.

Источник: УНН
Теги: война с Россией
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