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Новости: Криминал и ЧП
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Маленького мальчика Сашу, которого искали несколько недель, нашли мертвым

Маленького мальчика Сашу, которого искали несколько недель, нашли мертвым

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Маленького мальчика Сашу, который убегал от русских оккупантов с родными на лодке, нашли мертвым в Киевской области. Об этом сообщила его мать на своей странице в Instagram, передает УНН.

Цитата

"Сегодня мы нашли тело Сашеньки. Я благодарю каждого, кто верил, кто помогал в поисках, благодарю каждого за ваши молитвы и веру, благодарю за поддержку. Благодаря вам мой сыночек встретился со мной. Сашенька, наш маленький ангел уже на небесах! Сегодня его душа обрела покой", - написала женщина.

Контекст 

10 марта четырехлетний Саша, его бабушка и еще шесть человек пытались переправиться через реку Днепр на лодке из района Вышгорода, который был заблокирован российскими оккупантами. В момент гребли лодка перевернулась, Сашина бабушка утонула, а ребенок в спасательном жилете упал в воду.

Напомним 

На дороге недалеко от Киева нашли мертвые тела обнаженных женщин под одеялом.

Источник: УНН
Теги: дети, война с Россией
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