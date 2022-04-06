Россияне роют окопы в Белгородской области

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Белгородской области рядом с городом Шебекино россияне роют окопы. Как уверяют власти, "такие меры нужны для перестрахования". Об этом в видеообращении заявил председатель Шебекинского округа Владимир Жданов, информирует УНН.

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Жданов заявил, что является военным человеком, поэтому он якобы склонен перестраховываться. Представитель власти окрестил окопы "земляными работами".

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"Читаю ваши комментарии и понимаю, что сегодня вызывает беспокойство проведение земляных работ на территории нашего муниципалитета. Поверьте, это по нашей с вами просьбе. Я как человек военный всегда перестраховываюсь. И сегодня, я вас уверяю, что безопасности нашей территории по - прежнему ничего не угрожает", - сказал он.

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