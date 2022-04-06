Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 32,08 -0,0965 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
54420

Россияне роют окопы в Белгородской области

Россияне роют окопы в Белгородской области

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Белгородской области рядом с городом Шебекино россияне роют окопы. Как уверяют власти, "такие меры нужны для перестрахования". Об этом в видеообращении заявил председатель Шебекинского округа Владимир Жданов, информирует УНН.

Детали

Жданов заявил, что является военным человеком, поэтому он якобы склонен перестраховываться. Представитель власти окрестил окопы "земляными работами".

Цитата 

"Читаю ваши комментарии и понимаю, что сегодня вызывает беспокойство проведение земляных работ на территории нашего муниципалитета. Поверьте, это по нашей с вами просьбе. Я как человек военный всегда перестраховываюсь. И сегодня, я вас уверяю, что безопасности нашей территории по - прежнему ничего не угрожает", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Белгородская народная республика": троллинг Данилова о пожаре на нефтебазе в россии.

Источник: УНН
Теги: Россия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.