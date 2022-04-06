В "Укрзализныце" обнародовали график эвакуационных рейсов на 6 апреля

КИЕВ. 6 апреля. УНН. "Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 6 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали

Краматорск:

13:00 — 274/273 Краматорск — Львов;

16:00 — 276/275 Краматорск — Львов;

17:00 — 278/277 Краматорск — Львов.

Другие:

13:00 — 236/235 Покровск — Черновцы;

14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;

16:10 — 7931 Покровск — Днепр (билеты в продаже);

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

Напомним

Всего за 5 апреля эвакуировано 3 846 человек.