Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 32,08 -0,0965 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
12945

Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от россии за 5 апреля

Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от россии за 5 апреля

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", которые враг продуцировал в течение 5 апреля, передает УНН.

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации: 

· Руководитель МИД рф лавров в комментарии по ситуации в Украине заявил, что "причина откровенно лживой провокации в городе Буча заключается в попытке сорвать российско-украинские переговоры". Предостерегаем: это-фейк!

· Представители военного и политического руководства рф, в частности песков, не исключают "появления новых фейков, аналогичных съемкам в Буче, и россия будет настойчиво говорить о том, что есть правда, а что - вымысел". Предостерегаем: это-манипуляция!

· В вечерней сводке минобороны рф заявило, что "националистические батальоны интенсивно обстреливают участок гуманитарного коридора, касательную до Мариуполя, чем срывают эвакуацию мирных жителей и иностранцев из города". Предостерегаем: это-фейк!

Напомним

россия распространяет фейк о применении ВСУ хлора и фосфора в Украине.

Источник: УНН
Теги: Россия, фейк
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.