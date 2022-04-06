Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от россии за 5 апреля

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", которые враг продуцировал в течение 5 апреля, передает УНН.

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

· Руководитель МИД рф лавров в комментарии по ситуации в Украине заявил, что "причина откровенно лживой провокации в городе Буча заключается в попытке сорвать российско-украинские переговоры". Предостерегаем: это-фейк!

· Представители военного и политического руководства рф, в частности песков, не исключают "появления новых фейков, аналогичных съемкам в Буче, и россия будет настойчиво говорить о том, что есть правда, а что - вымысел". Предостерегаем: это-манипуляция!

· В вечерней сводке минобороны рф заявило, что "националистические батальоны интенсивно обстреливают участок гуманитарного коридора, касательную до Мариуполя, чем срывают эвакуацию мирных жителей и иностранцев из города". Предостерегаем: это-фейк!

Напомним

россия распространяет фейк о применении ВСУ хлора и фосфора в Украине.