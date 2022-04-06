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В Буче российские оккупанты в квартирах с символикой Украины оставили мины-растяжки

В Буче российские оккупанты в квартирах с символикой Украины оставили мины-растяжки

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Буче российские оккупанты в квартирах, где находили украинскую символику, оставили мины-растяжки. Как сообщает МВД Украины в Facebook, об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский журналистам в городе Буча, информирует УНН.

Детали

Как отметил Монастырский, только за 4 апреля спасатели обнаружили более 4 тысяч взрывоопасных предметов.

"Это и неразорвавшиеся снаряды и остатки взрывчатки и мины-растяжки. В частности, фиксируют мины-растяжки, которые есть в домах. Оккупанты заходили в квартиры, если обнаруживали украинскую символику или документы военнослужащих, то оставляли растяжки, гранаты. Поэтому идет чрезвычайно сложная и ответственная работа. По международным стандартам один день активных боевых действий означает месяц разминирования", — сказал министр.

Напомним 

Разорванные маленькие девочки в Буче: российский военный, который воюет за Украину, рассказал об ужасе, которые творили оккупанты.

Источник: УНН
Теги: войска РФ, война, мина
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