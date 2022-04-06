Жительница Киевской области отобрала у пьяных оккупантов боеприпасы и отдала украинским защитникам

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В селе Победа Киевской области местная жительница отобрала у российских оккупантов боеприпасы, пока те спали пьяными. Боевые патроны женщина отдала украинским защитникам. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram, передает УНН.

Детали

Она рассказала, что в их селе находились российские оккупанты. Когда они пьяными легли спать, женщина пришла и забрала у них цинк с боеприпасами и спрятала в надежное место.

Позже село от оккупантов освободили Вооруженные Силы Украины, а жительница Киевской области отдала украинской армии трофейное оружие.

"Меня могли расстрелять, но я украла для нашей армии", - сказала она.

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