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Новости: Криминал и ЧП
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19965

В зоне ООС украинские военные отбили 9 атак российских оккупантов

В зоне ООС украинские военные отбили 9 атак российских оккупантов

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На Донбассе украинские военные отбили девять атак оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Украинские защитники уничтожили: 

· 4 танка;

· 24 единицы бронированной техники;

· 20 единиц автомобильной техники;

· 5 артиллерийских систем противника.

Также наши военные захватили один русский танк.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотников врага.

Напомним 

Воздушные силы украинской армии сбили восемь российских крылатых ракет.

Источник: УНН
Теги: ООС
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