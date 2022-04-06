В зоне ООС украинские военные отбили 9 атак российских оккупантов

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На Донбассе украинские военные отбили девять атак оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Украинские защитники уничтожили:

· 4 танка;

· 24 единицы бронированной техники;

· 20 единиц автомобильной техники;

· 5 артиллерийских систем противника.

Также наши военные захватили один русский танк.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотников врага.

Напомним

Воздушные силы украинской армии сбили восемь российских крылатых ракет.