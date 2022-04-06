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В Мариуполе депутаты от "ОПЗЖ" были информаторами российской армии

В Мариуполе депутаты от "ОПЗЖ" были информаторами российской армии

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Депутаты от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” (“ОПЗЖ”) помогали российской армии в виде оказания информационной поддержки, фактически корректируя огонь вражеской армии. Об этом сообщили в городском совете Мариуполя, передает УНН.

Цитата

"Оказалось, что именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас пособия геноцида в Мариуполе активно способствуют созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ. Но считаем, что вся страна должна знать фамилии подонков, которые помогали убивать мариупольцев: Иващенко Константин Владимирович, Хаджинов Дмитрий Михайлович, Хармишев Евгений Александрович, Сотникова Наталья Анатольевна, Карпенко Елена Васильевна", - говорится в сообщении.

Добавим 

Российские оккупанты назначили нового “мэра” разрушенного рашистами Мариуполя. Им стал государственный предатель из запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Константин Иващенко.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь
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