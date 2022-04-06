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В Изюме задержан коллаборант, который один из первых начал сотрудничать с российскими оккупантами

В Изюме задержан коллаборант, который один из первых начал сотрудничать с российскими оккупантами

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Изюме задержали Евгения Брюханова, который один из первых начал сотрудничать с российскими оккупантами. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель городского головы Изюма Максим Стрельник, передает УНН.

Цитата

"Евгений Брюханов, одним из первых начал сотрудничать и помогать российским оккупантам в Изюме. Теперь он дает показания правоохранительным органам Украины о своем преступлении и других его соучастников. Так, военнослужащие специальных операций ВСУ передают "привет" другим государственным предателям Украины, которые сейчас находятся в Изюме и призывают их добровольно сдаваться. Потому что мы украинцы, изюмчане никогда не забудем и не простим никого кто причастен к военным преступлениям против нашей страны и нашего города. Мы из под земли достанем каждого врага и предателя Украины. Отныне и навсегда им нигде не будет покоя, они всегда будут целью или мишенью не только наших спецназовцев, но и каждого гражданина. Поскольку нет срока давности их зверствам, а значит мы имеем полное моральное право преследовать их до тех пор, пока все они не будут должным образом наказаны", - отметил Стрельник.

Напомним 

В Мариуполе депутаты от "ОПЗЖ" были информаторами российской армии.

Источник: УНН
Теги: война с Россией
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