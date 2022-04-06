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Новости: Общество
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Молдова получит около 700 млн евро на помощь украинским беженцам

Молдова получит около 700 млн евро на помощь украинским беженцам

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Молдова на помощь украинским беженцам получит около 700 млн евро в виде бюджетной поддержки, кредитов и других форм финансовой поддержки. Такое решение приняли участники конференции доноров, прошедшей в Берлине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

Деньги могут быть использованы для помощи украинским беженцам и для поддержки граждан Молдовы, которые помогают украинцам.

По данным властей Молдовы, с начала войны в страну въехало более 360 тыс. граждан Украины, из них более 90 тыс. остались в стране.

Напомним 

Молдова объявила 4 апреля день траура по погибшим в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова, беженцы
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