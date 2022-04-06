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Компания Intel остановила деятельность в россии

Компания Intel остановила деятельность в россии

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Производитель компьютерных процессоров Intel остановил все деловые операции в россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Intel.

Цитата

"Intel продолжает присоединяться к мировому сообществу, осуждая войну россии против Украины и призывая к быстрому возвращению к миру. Мы немедленно приостановили все бизнес-операции в россии. Наши мысли со всеми, кого коснулась эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, которые имеют семьи, друзей и близких в этом регионе. Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, в том числе 1200 наших сотрудников в россии".

Ранее 

Производители компьютерных процессоров Intel и AMD объявили о прекращении поставок своей продукции в россии и беларуси.

Источник: УНН
Теги: Россия
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