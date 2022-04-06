Российские оккупанты готовятся к наступательной операции на территории Донецкой и Луганской областей

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

Основные усилия враг сосредоточивает на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Продолжает сохраняться угроза применения противником ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования.

Оккупанты наносят огневое поражение по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуры и жилым кварталам городов.

Одновременно враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной приднестровско-молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка для приема самолетов.

Враг не оставляет попыток привлечения к боевым действиям против Украины наемников из других стран, чтобы пополнить свои потери в живой силе. В то же время, использование наемников существенного влияния на ход боевых действий не окажет, учитывая их малую численность.

Командование 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга Мурманской области) 14 армейского корпуса, из состава которой к войне с Украиной привлечены две батальонных тактических группы, осуществляет подготовку военнослужащих для пополнения потерь. По имеющейся информации, общие потери бригады в живой силе составляют около 30%. Один батальон тактическая группа уничтожена, другой - выведен в район восстановления боеспособности в Белгородскую область.

На Волынском направлении признаков формирования противником наступательных группировок нет. Определены подразделения вооруженных сил беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть подразделений врага, которые выведены с указанного направления находятся на территории беларуси. Продолжают меры восстановления, предположительно, с целью их перегруппировки и усиления других группировок. Не исключается оставление на территории беларуси подразделений российских войск с целью сковывания действий Сил обороны Украины и недопущения их переброски на другие направления. Другой целью является оказание помощи беларуси в прикрытии части белорусско-украинской границы.

На Северском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, которые ранее были выведены в Брянской и Курской областей российской федерации.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам.

По имеющейся информации, потери 236-й артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии составляют около 20 процентов личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.

На Изюмском направлении оккупанты не оставляют намерений относительно создания ударной группировки и продолжение наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково.

На Донецком направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Продолжает ведение штурмовых действий в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Солодкое. Успеха не имеет.

Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более сорока суток держат героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков.

На Таврическом направлении, в районе населенного пункта Басань, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58-й общевойсковой армии, вероятно, с целью перегруппировки сил.

На Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и осуществляет мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

Враг, в результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины, потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было уничтожено 8 крылатых ракет.

Авиация Воздушных Сил продолжала поддержки действий наземных войск Сил обороны и наносила воздушные удары по войскам оккупантов.

Напомним

В зоне ООС украинские военные отбили 9 атак российских оккупантов.