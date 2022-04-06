В Рубежном погиб человек, еще 5 пострадали от обстрелов российских оккупантов

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Рубежном пятеро пострадавших и один погибший человек, в области разрушено 11 домов. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram, пишет УНН.

Детали

Артобстрелы россиян нанесли ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам.

В старой части Северодонецка произошло возгорание гаражей, в Рубежном-цистерны с азотной кислотой, предварительно - без последствий.

В доме в Попасной выгорели сразу три этажа.

Во время вражеского огня погиб житель Рубежного, еще пятеро местных жителей получили ранения. Семерых удалось живыми достать из-под завалов. Спасатели справились с семью пожарами в жилом фонде Луганщины.

Напомним

Российские оккупанты готовятся к наступательной операции на территории Донецкой и Луганской областей.