Новости: Общество
6 апреля 2022, 07:51 • Юлиана Росковинская • 106440
Украинские военные отбили Добрянку, Нововознесенское и Трудолюбовку
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины российские оккупанты потеряли контроль над тремя населенными пунктами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Детали
Украинские военные освободили населенные пункты Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.
Напомним
Житомирщину освободили от российских оккупантов.
Источник: УНН
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