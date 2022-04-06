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Канада ввела санкции против российских олигархов

Канада ввела санкции против российских олигархов

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Канада ввела санкции против восьми российских бизнесменов. Также под ограничения попал начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

Детали

Ограничительные меры затронули главу "Норникеля" Владимира Потанина, главу Новатэка Леонида Михельсона, основателя группы "Ренова" Виктора Вексельберга, акционера "Сибура" Кирилла Шамалова, экс-главу совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского и его жену Галину Пумпянскую, основного владельца "Русагро" Вадима Мошковича и главу компании "Марафон групп" Александра Винокурова.

Кроме этого, в санкционном списке значится начальник Главного управления Генштаба армии рф Игорь Костюков.

Попавшим под санкции олигархам правительство Канады запрещает совершать сделки с любой собственностью и получать заемное финансирование.

Напомним 

Испания захватила суперъяхту российского олигарха Вексельберга от имени США.

Источник: УНН
Теги: Канада, Россия, санкции
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