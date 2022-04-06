Индия в своем самом резком заявлении относительно войны в Украине осудила убийства в Буче

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Постоянный представитель Индии при ООН Т.С. Тирумурти осудил убийства мирных жителей в киевском пригороде Буче, что является заметным сдвигом в публичном подходе индийских официальных лиц относительно вторжения в Украину ее давнего партнера россии, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Тирумурти во время заседания Совета Безопасности ООН во вторник назвал сообщения об убийствах "глубоко тревожными".

"Мы безоговорочно осуждаем эти убийства и поддерживаем призыв к открытому расследованию", - сказал Тирумурти, не упоминая россии.

"Ситуация в Украине не показала каких-либо существенных улучшений с тех пор, как Совет в последний раз обсуждал этот вопрос. Ситуация лишь ухудшилась, как и ее гуманитарные последствия", - сказал он.

Контекст

В предыдущих заявлениях правительства Индии не было осуждения российской агрессии, при этом премьер-министр страны Нарендра Моди призвал к "прекращению насилия".

Индия также воздержалась от поддержки различных резолюций ООН, осуждающих россию, утверждая, что должны быть проведены мирные переговоры, а две страны должны сосредоточиться на "дипломатии и диалоге".

Тирумурти сделал свое заявление в тот же день, когда оппозиционная партия Конгресса Индии выразила обеспокоенность касательно позиции страны относительно войны.