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В Бухаресте автомобиль целенаправленно врезался в забор посольства россии: водитель погиб

В Бухаресте автомобиль целенаправленно врезался в забор посольства россии: водитель погиб

фотогалерея

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В столице Румынии, в Бухаресте, автомобиль целенаправленно врезался в забор посольства россии. Машина вспыхнула, а водитель погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Digi24.

Детали

Инцидент произошел рано утром в среду. Водитель въехал в ограждение вокруг здания. По информации источников издания, это был намеренный жест. Таким образом водитель приехал прямо к главным въездным воротам и врезался своей машиной в ограждение.

Дежурный приказал водителю немедленно покинуть территорию, но тот в ответ что-то крикнул солдату, а затем инициировал смертельную аварию.

Движение в этом районе перекрыто.

Дополнение

Улица в Праге, где находится посольство россии в Чехии, переименована в улицу Украинских Героев.

Источник: УНН
Теги: Россия, Румыния, посольство
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