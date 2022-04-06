С начала войны в Украине погибло 1480 мирных жителей – ООН

КИЕВ. 6 апреля. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибло 1480 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

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"С 4:00 утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, в полночь (местного времени) 4 апреля 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 3675 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 1480 погибших и 2195 раненых", — говорится в сообщении.

Детали

По данным ООН, среди погибших: 331 мужчин, 211 женщин, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 61 ребенок и 815 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Получили ранения: 253 мужчины, 194 женщины, 43 девочки и 40 мальчиков, а также 100 детей и 1565 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Как отметили, большинство людей погибли от взрывного оружия с широкой зоной поражения — тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

Напомним

По данным Офиса Генерального прокурора, с начала войны в Украине погибли 167 детей.