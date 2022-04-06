США одобрили усиление ПВО Тайваня на 95 млн долларов

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования, средств обучения и других предметов для поддержки системы ПВО Patriot в рамках сделки на сумму до 95 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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Как сообщили в Пентагоне, Тайвань, на который претендуют китайцы, жаловался на усиливающееся военное давление со стороны Пекина, который пытается заставить остров с демократическим управлением признать свой суверенитет.

Сообщается, что в сделку по усилению ПВО Тайваня также входит обучение, планирование, развертывание, эксплуатация, техническое обслуживание и поддержка системы ПВО Patriot и связанного с ним оборудования.

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"Продажа необходима для защиты национальных, экономических интересов безопасности США, поддержки постоянных усилий Тайваня относительно модернизации своих вооруженных сил и поддержки надежного оборонного потенциала", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что Соединенные Штаты обязаны по закону предоставить Тайваню средства для самообороны, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений и недовольство Пекина такой продажей оружия.

В канцелярии президента Тайваня отметили, что это третья продажа оружия, объявленная с момента вступления в должность президента Джо Байдена, и продемонстрировала "твердый" характер их отношений.

"Тайвань будет продолжать демонстрировать свою решимость защищать себя и продолжать углублять партнерские отношения с Соединенными Штатами и другими странами-единомышленниками", - заявил официальный представитель Ксавье Чанг.

Несмотря на одобрение Госдепартамента США, в Пентагоне не указали, что контракт подписан или завершены переговоры. Министерство обороны Тайваня заявило, что ожидает, что соглашение "вступит в силу" в течение месяца.

Дополнение

Глава Китая Си Цзиньпин заявил своему американскому коллеге Джо Байдену ранее, что вопрос Тайваня нужно решать должным образом, чтобы избежать негативного влияния на китайско-американские отношения.