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Новости: Криминал и ЧП
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Оккупанты ночью обстреляли Донецкую область: погибла женщина

Оккупанты ночью обстреляли Донецкую область: погибла женщина

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли Донецкую область. В результате обстрелов погибла женщина. Об этом УНН информирует со ссылкой на сводку ОВА.

Детали

Как отметили, ночью произошли обстрелы Очеретинской, Торецкой ТГ, в результате которых было разрушено жилье, одна женщина погибла. Вечером обстреляли Марьинку, Авдеевку, что тоже привело к разрушению жилья.

Кроме того, поселки Нью-Йорк и Южное остались без газа.

Город Мариуполь в блокаде. Гуманитарный груз МККК не зашел. Сегодня продолжится эвакуация мариупольцев из Бердянска.

Добавим 

За прошедшие сутки российские оккупанты ранили 8 мирных жителей Донецкой области: 4 в Марьинке, по 1 в Нью-Йорке, Бахмуте, Угледаре и Авдеевке.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область
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