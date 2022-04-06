Оккупанты ночью обстреляли Донецкую область: погибла женщина

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли Донецкую область. В результате обстрелов погибла женщина. Об этом УНН информирует со ссылкой на сводку ОВА.

Детали

Как отметили, ночью произошли обстрелы Очеретинской, Торецкой ТГ, в результате которых было разрушено жилье, одна женщина погибла. Вечером обстреляли Марьинку, Авдеевку, что тоже привело к разрушению жилья.

Кроме того, поселки Нью-Йорк и Южное остались без газа.

Город Мариуполь в блокаде. Гуманитарный груз МККК не зашел. Сегодня продолжится эвакуация мариупольцев из Бердянска.

Добавим

За прошедшие сутки российские оккупанты ранили 8 мирных жителей Донецкой области: 4 в Марьинке, по 1 в Нью-Йорке, Бахмуте, Угледаре и Авдеевке.



