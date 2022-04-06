Потери российских оккупантов достигли около 18,6 тыс. человек - Генштаб ВСУ

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,6 тыс. лиц, 684 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 18 600 человек,

танков ‒ 684 ед.,

боевых бронированных машин ‒ 1861 ед.,

артиллерийских систем – 332 ед.,

РСЗО - 107 ед.,

средств ПВО - 55 ед.,

самолетов – 150 ед.,

вертолетов – 135 ед.,

автомобильной техники - 1324 ед.,

кораблей/катероа - 7 ед.,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 96,

специальной техники – 25,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, указывает Генштаб ВСУ.