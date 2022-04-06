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Потери российских оккупантов достигли около 18,6 тыс. человек - Генштаб ВСУ

Потери российских оккупантов достигли около 18,6 тыс. человек - Генштаб ВСУ

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,6 тыс. лиц, 684 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 18 600 человек,
  • танков ‒ 684 ед.,
  • боевых бронированных машин ‒ 1861 ед.,
  • артиллерийских систем – 332 ед.,
  • РСЗО - 107 ед.,
  • средств ПВО - 55 ед.,
  • самолетов – 150 ед.,
  • вертолетов – 135 ед.,
  • автомобильной техники - 1324 ед.,
  • кораблей/катероа - 7 ед.,
  • цистерн с ГСМ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 96,
  • специальной техники – 25,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, указывает Генштаб ВСУ.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, ВСУ, война
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