Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 32,08 -0,0965 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
62310

Над Львовщиной ПВО сбила две вражеские ракеты: обломки упали на гражданский объект в Радехове

Над Львовщиной ПВО сбила две вражеские ракеты: обломки упали на гражданский объект в Радехове

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Обломки двух ракет, которые вечером 5 апреля украинская противовоздушная оборона (ПВО) сбила над Львовщиной, упали на гражданский объект в Радехове. Об этом на брифинге сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует УНН.

Цитата

"Вчера над территорией Львовской области силами ПВО воздушного командования "Запад" были сбиты две ракеты, обломки которых упали на гражданский объект, в результате которого было возгорание гражданского объекта. Силами ГСЧС пожар был потушен. Жертв нет, пострадавших нет", — сказал Козицкий.

Позже глава ОВА уточнил, что гражданский объект расположен на окраине Радехова.

Напомним 

Вечером 5 апреля в Радехове на Львовщине были слышны взрывы.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.