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Новости: Общество
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Сегодня будет работать 11 гуманитарных коридоров

Сегодня будет работать 11 гуманитарных коридоров

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Вицепремьер-министр Украины Ирина Верещук анонсировала на сегодня, 6 апреля, 11 гуманитарных коридоров из Херсонской, Донецкой и Луганской областей, информирует УНН.

Детали

Из Мариуполя в Запорожье: на собственном транспорте.

Из Бердянска в Запорожье: на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из города Запорожье.

Из города Токмак в Запорожье: на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из города Запорожье.

Из города Энергодар в Запорожье: на собственном транспорте.

Из города Гуляйполе в Запорожье: на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из города Запорожье с гуманитарной помощью.

Из города Мелитополь в Запорожье: на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из города Запорожье с гуманитарной помощью.

Из города Северодонецк в город Бахмут: место сбора — проспект Химиков, 28. 

Из города Лисичанск в город Бахмут: место сборов — РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324. 

Из города Попасная до города Бахмут: место сборов — ул. Первомайская, 42.

Из поселка Горное до города Бахмут: место сборов — ул. Гагарина 13.

Из города Рубежное в город Бахмут.

Напомним 

Вчера, 5 апреля эвакуировали с помощью гуманитарных коридоров 3 846 человек.

Источник: УНН
Теги: эвакуация
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