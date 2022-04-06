За время войны в Киеве погибло 89 мирных людей, среди них четверо детей – КГГА

КИЕВ. 6 апреля. УНН. С начала вторжения россии в Киеве погибло уже 89 мирных жителей, среди них четверо детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные КГГА.

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"В Киеве за 40 дней полномасштабного российского вторжения погибли 89 мирных людей, среди них 4 ребенка, ранены – 398 человек, среди них – 20 детей", – говорится в сообщении.

Добавим

От вражеских ударов российских оккупантов в столице повреждены 167 жилых домов разных типов, 44 школы, 26 детских садов, 1 детский дом и 11 административных зданий. Масштабы повреждений различные: большие, средние и незначительные.

Кроме того, рашисты повредили 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 - здравоохранения, 10 - культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.

Как отметили, сейчас в Киеве стало безопаснее, но все еще остается угроза воздушных атак. Тех, кто уехал из столицы, власти призывают пока воздержаться от возвращения.

Напомним

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения россии в Украине погибло 1480 мирных жителей.