Убийцы заметают следы: в Мариуполе заработали российские мобильные крематории - городской совет

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Мариуполе заработали российские мобильные крематории для уничтожения любых свидетельств преступлений оккупационной армии в городе. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

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"Убийцы заметают следы. В Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство рф приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что неделю назад осторожные оценки указывали на 5 тысяч погибших.

"Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, длительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев. Именно поэтому россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить", - отмечается в сообщении.

В горсовете сообщают, что всю грязную работу русские оставили для коллаборантов.

"Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли в специальные бригады зачистки местных и террористов "днр". Они собирают и сжигают тела замученных и убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что много лет он с соратниками неоднократно пытался захватить власть, но в конце концов ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория.

"Масштаб трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов. Рашисти превратили наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских нелюдей", - мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Дополнение

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что мобильные крематории, которые во время вторжения России везли в Украину, предназначались не для русских солдат.