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Оккупанты возмущены: российские генералы раздают награды своим родственникам – СБУ

Оккупанты возмущены: российские генералы раздают награды своим родственникам – СБУ

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российские генералы превратили войну в собственный пиар, а награды раздают своим родственникам. Об этом свидетельствуют новые разговоры оккупантов, которые удалось перехватить Службе безопасности Украины, информирует УНН.

Детали

"Телевидение приезжало сюда. Генералы приехали, награды вручали. И пацаны генералам как начали мозги вынимать: "Мы сейчас оружие сложим. Идите вы нах*й… побудьте тут сутки, бл*", - рассказывает оккупант.

Он жалуется, что генералы дают награды за войну в Украине "по блату". В частности, в его подразделении - это сын начальника ПВО, который на самом деле "сидит в тылу".

Еще один "награжденный" на второй день войны сбежал домой. Но это не помешало ему получить "героя россии", и теперь о нем пишут все росСМИ.

"Я здесь 40 дней на передовой с пацанами, а он пид*р в россии пиво пьет да в Instagram всякую ху*ню выкладывает…" - говорит оккупант.

Как отметили в СБУ, возмущен рашист не слышал предыдущих перехватов, где другие оккупанты уже осознали, что руководство не волнует, выживут они или нет.

Напомним 

В россии школьники просят своих родителей, которые воюют против Украины, скорее убивать украинцев и возвращаться домой.

Источник: УНН
Теги: СБУ
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