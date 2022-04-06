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Принятие пятого пакета санкций ЕС против рф ожидается 7 апреля

Принятие пятого пакета санкций ЕС против рф ожидается 7 апреля

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Окончательное принятие пятого пакета санкций ЕС против рф ожидается в среду, 7 апреля, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Послы ЕС завершили обсуждение 5-го пакета санкций против россии. Пакет должен быть принят завтра утром", - сообщил Йозвяк.

Ранее

Европейский Союз объявил пятый пакет санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, в который среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков - ВТБ. Однако, над ограничительными мерами по импорту нефти, в частности, до сих пор работают, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, в свою очередь, что, по его мнению, санкции в отношении российских нефти и газа "рано или поздно понадобятся".

Источник: УНН
Теги: Россия
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