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Мэр Скадовска Яковлев выехал из города из-за постоянных угроз оккупантов

Мэр Скадовска Яковлев выехал из города из-за постоянных угроз оккупантов

Александр Яковлев

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Скадовский городской голова Александр Яковлев выехал из города из-за постоянных угроз и "предложений" к сотрудничеству со стороны российских оккупантов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Из-за постоянных угроз и "предложений" к сотрудничеству со стороны оккупантов, я был вынужден уехать из города. Понимаю, что для многих было бы спокойнее, если бы я и впредь оставался в городе, но мне сказали однозначно или сотрудничаешь, или идешь в подвал. Однозначно, пользы от мэра в камере немного", - написал Яковлев.

Детали

Он отметил, что находится в безопасном месте, на постоянной связи с заместителями, а исполком продолжает работать в дистанционном режиме.

"Работа в городе и общине налажена, все пока без существенных изменений. Планируем выплаты работникам бюджетной и коммунальной сферы за первую половину апреля", - сообщил Яковлев.

Дополнение

В марте российские оккупанты похищали мэра города Скадовска Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха.

Впоследствии оккупанты отпустили Яковлева.

Источник: УНН
Теги: Украина
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