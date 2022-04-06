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Оккупанты обстреляли жилые районы Северодонецка: горит 10 многоэтажек

Оккупанты обстреляли жилые районы Северодонецка: горит 10 многоэтажек

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, в результате чего загорелось 10 многоэтажек, сейчас устанавливают количество жертв. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.

Детали

"Снова циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачено сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи - ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь на Луганщине. Спасатели тушат пламя и разбирают завалы. Относительно количества жертв будет сообщено отдельно", - написал Гайдай.

Он добавил, что россияне также обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном.

Напомним

Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Источник: УНН
Теги: Северодонецк
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