Оккупанты обстреляли жилые районы Северодонецка: горит 10 многоэтажек

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, в результате чего загорелось 10 многоэтажек, сейчас устанавливают количество жертв. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.

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"Снова циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачено сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи - ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь на Луганщине. Спасатели тушат пламя и разбирают завалы. Относительно количества жертв будет сообщено отдельно", - написал Гайдай.

Он добавил, что россияне также обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном.

Напомним

Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.