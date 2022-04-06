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Генассамблея ООН в четверг проголосует за приостановку членства россии в СПЧ

Генассамблея ООН в четверг проголосует за приостановку членства россии в СПЧ

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Генеральная Ассамблея ООН в четверг проведёт голосование по вопросу приостановки членства россии в Совете ООН по правам человека. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP), ссылаясь на источник в организации, пишет УНН.

Цитата

"Генассамблея ООН в четверг проголосует за отстранение россии от Совета по правам человека", - сообщает агентство.

Детали

По данным СМИ, голосование намечено на 17:00.

Ранее за инициативу исключения россии из Совета по правам человека выступали США.

Напомним

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что россия не имеет ни юридического, ни политического, ни морального права оставаться в Совете по правам человека ООН.

Источник: УНН
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