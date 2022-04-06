Вражеская пропаганда: в сети появился фейковый "двойник" сайта интернационального батальона

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил, что в сети появился фейковый "двойник" сайта интернационального батальона, передает УНН.

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"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает об очередном фейке вражеской пропаганды! В сети появился фейковый "двойник" сайта интернационального батальона. Ссылка на официальный сайт - https://fightforua.org/", - говорится в сообщении.

Детали

Центр противодействия дезинформации также предоставил ссылку на фейковый сайт - https://ukrainianlegion.com/ добавив, что линк подали для того, чтобы можно было увидеть, как работает пропаганда.

"Таких "аналогов" официальным сайтам и Telegram-каналам в сети большое количество, поэтому будьте внимательными", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В СНБО обнародовали список враждебных Telegram-каналов, которые маскируются под проукраинские.